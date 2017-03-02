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Gençlik Merkezi, Yeşilay Cemiyeti İle “Doğa Yürüyüşü” Gerçekleştirdi

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Gençlik Merkezi, Yeşilay Cemiyeti İle “Doğa Yürüyüşü” Gerçekleştirdi
Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Gençlik Merkezi bağımlılıklarla mücadele kapsamında çalışmalarını...

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Gençlik Merkezi bağımlılıklarla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik merkezi gönüllüleri "Salon Programları" kapsamında Yeşilay Cemiyeti ile yapılan farkındalık oluşturmak amacı ile doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Bu kapsamda Yeşilay Haftası nedeniyle 47 genç ile gençlik liderleri Afyonkarahisar-Erkem beldesi arasındaki rotada doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Gençler bu yürüyüş ile doğa sporları konusunda hem bilgilendirildiler hem de sağlıklı ve zinde bir yaşam için bağımlılıklardan uzak durulması konusunda bilinçlendirildiler. Yeşilay'ın çalışmalarının toplumun geneline yayılması ve bağımlılıklara karşı mücadelede gençlerin desteğinin önemine dikkat çekilerek yapılan yürüyüş ile gençlerin serbest zamanlarını Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde geçirerek kişisel gelişimlerine katkılar sağlayıcı faaliyetler planlanmasında ve yürütülmesinde aktif katılımları için örnek bir çalışma oldu.

Gençlik Merkezi, Yeşilay Cemiyeti İle “Doğa Yürüyüşü” Gerçekleştirdi

Gençlik Merkezi, Yeşilay Cemiyeti İle “Doğa Yürüyüşü” Gerçekleştirdi

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