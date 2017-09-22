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‘Gençlik Merkezim Her Yerde’ Projesiyle Gençler Spor İle Tanışıyor

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‘Gençlik Merkezim Her Yerde’ Projesiyle Gençler Spor İle Tanışıyor
Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün Gençlik Projeleri Destekleme Programı tarafından finanse edilen Malatya...

Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün Gençlik Projeleri Destekleme Programı tarafından finanse edilen Malatya Mobil Gençlik Merkezi ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü "Gençlik Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında Doğanyol İlkokulunu ziyaret etti.

Gönüllü gençlerin yardımı ve 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette futbol, basketbol, badminton, matrak gibi sportif etkinliklerin yanında satranç, mangala, ebru, sokak oyunları gibi sosyal ve kültürel etkinlikler de yapıldı. Çeşitli eğitsel oyunların oynanmasının yanı sıra bakanlığın faaliyetlerini yakından tanıyan gençler kendi akranlarıyla da tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Malatya'nın 13 ilçesinin tümünde uygulanacak projelerde merkezden uzak bölgelerde yaşayan gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkıda sağlamak ve Gençlik Merkezlerini daha yakından tanımalarını sağlamak amaçlanıyor.

Doğanyol'daki programa Kaymakam Asım Solak İlçe Belediye Başkanı Recep Gülbey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Doğanyol İlköğretim okulu yönetimi ve personeli katıldı.

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