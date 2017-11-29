Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde, "GençBank" eğitimleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde, "GençBank" eğitimleri devam ediyor.

2011 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından koordine edilen ve yerel kurumların ev sahipliğinde gerçekleşen bir gençlik çalışma modeli olan GençBank, Eskişehir'de etkinliklerini Tepebaşı Belediyesi Gençlik merkezlerinde sürdürüyor. GençBank projesi çerçevesinde 15-25 arasındaki gençler "Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi" ve "Genç Tabu" etkinliklerine katıldılar. 11 gencin katıldığı proje döngüsü ve yönetimi eğitiminde; proje ve proje döngüsü yönetimi kavramları, aşamaları, mantıksal çerçeve yaklaşımı kapsamında proje geliştirme, planlama ve bütçe hazırlama prensipleri ele alındı. Ayrıca eğitimde planlanan projenin sürdürülebilirliği açısından değerlendirilmesi ve proje önerisinin nasıl yazılı bir teklife dönüştürülmesi gerektiği, kuruluşların proje önerilerini nasıl ve hangi kriterleri kullanarak değerlendirdiği konuları üzerinde duruldu.

13 farklı ilden gönüllü ve gençlik çalışanı gençlerin çabaları ile hayata geçen bir bilgilendirme aracı olan GençBank programı çerçevesinde düzenlenen Genç Tabu etkinliğinde, gençler kendi tabu oyunlarını yaratıyorlar. Gençler, projelerini, sorunlarını ve toplumsal duyarlılık çerçevesinde önemsedikleri konuları, kendi geliştirdikleri Genç Tabu oyunlarında, yasaklı kelimeleri kullanmadan, oyundaki arkadaşlarına anlatıp tartışarak, farklı bakış açıları ile çözüm üretiyorlar.