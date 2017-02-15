Gençlik Merkezinde Model Uçak Eğitimi Sona Erdi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tasarım kulübünde faaliyet gösteren Model Uçak Eğitimi gençlerin yoğun katılımı...

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tasarım kulübünde faaliyet gösteren Model Uçak Eğitimi gençlerin yoğun katılımı ile sona erdi.

Kulüp çalışmaları sonunda gençlerin tasarladıkları uçaklar kendilerine hediye edilirken katılımcı gençlere belgeleri ve sertifikaları teslim edildi. Gençlik Merkezindeki sertifika törenine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ve kursiyerlerin velileri katılım gösterdi.