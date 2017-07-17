Gençlik Parkı Yeniden Düzenleniyor

Şehzadeler Belediyesi Manisa'nın simge parklarından biri olan Gençlik Park'ında yenileme çalışması başlatıyor.

Şehzadeler Belediyesi Manisa'nın simge parklarından biri olan Gençlik Park'ında yenileme çalışması başlatıyor.

Manisa'nın en eski parklarından biri olan Gençlik Parkı için Şehzadeler Belediyesi yeni bir proje hazırladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun da katılımı ile yeni, yapılacak olan projenin tanıtımını yaptı. Gençlik Parkı'nın uzun zaman önce yapıldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadelerimize dur durak bilmeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar birçok sıfırdan yeni parklar yaptık. Mevcuttaki parklarımızı da elden geçirerek yenileme çalışmaları yapıyoruz. Şuanda içerisinde bulunduğumuz Gençlik Parkı uzun bir süre önce yapıldı ve birçok noktada yıprandı. Yürüyüş yolları, basketbol sahası ve yeşil alanlarıyla buradaki ihtiyaca tam anlamıyla cevap veremeyecek bir duruma geldi. Gençlik Parkı'nın yenilenmesi ile ilgili yaklaşık olarak 1 yıldır bir projelendirme çalışması yürüttük ve vatandaşlarımızın talep ve beklentilerine uygun olabilecek en iyi projeyi hazırladık. Nasip olursa önümüzdeki günlerde Gençlik Parkı'nın yenilenmesi için ihaleye çıkacağız. Gençlik Parkımızın yenilenmiş haliyle Şehzadelerimize çok yakışacağını düşünüyorum. Gençlik Parkımızda ki toplam proje alanı 7250 metrekaredir. Yapılacak olan tadilat sonrası 250 metrkare söz konusu ortama uygun tamamen ahşap malzemeden imal edilmiş kafeterya binası ve açık oturma alanı, tribünleri ile birlikte 445 metrekare alana sahip basketbol sahası, 350 metrekare alana sahip çocuk oyun alanı, 100 metrekare alana sahip açık fitness alanı ile gerek park kullanımına gerek yerleşik iskân alanlarının kullanımına yönelik otopark alanları ile yapısal sert zemin ve yeşil alanları kapsayan büyük bir projedir. Park içerisindeki ağaçların tamamını koruyoruz. Yürüyüş yollarını yine dökme kauçuktan yapacağız. Çocuklarımızın rahatlıkla oynayıp enerjilerini atabileceği bir çim tepe yapacağız. Son sistem çocuk oyun alanları, fitness grupları ve basketbol sahası ile Şehzadelerimize hizmet edecek ve büyük bir ihtiyaca cevap verecek bir parkımızı Şehzadelerimize kazandırmış olacağız. İnşallah Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde projemizin temelini atmayı ve açılışını da yapmayı bizlere nasip etsin"

"Manisa'ya yakışan bir proje olacak"

Gençlik Parkı'nın yoğun bir nüfusa hitap edeceğini ifade eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise "Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ile birlikte bugün Gençlik Parkı'nın yeni projesini yerinde inceleme fırsatı bulduk. Gerçekten de Şehzadeler'e ve Manisa'ya yakışacak olan güzel bir proje hayata geçirilmiş. Böylesine güzel bir projenin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şuan bulunduğumuz bu bölge Şehzadeler nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. Birkaç tane okulun bu bölgede bulunması nedeni ile öğrenci yoğunluğunun da çok olduğu bir bölge. Gençlik Parkı'ndaki yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge halkının yanı sıra öğrencilerimizde yoğun bir şekilde bu park alanında istifade edecekler. Mevcut park alanlarının uzun süre korunması güzel bir düşünce ancak, eskiyen projeleri de zaman zaman yenilememiz gerekiyor. İnşallah yenilendikten sonra Manisa" ya yakışan bir proje olarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.