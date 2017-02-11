Gençlik Söyleşilerinde “Yeni Anayasa Ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Anlatıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Söyleşilerinin konuğu olan Prof.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Söyleşilerinin konuğu olan Prof. Dr. Faruk Bilir, "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni" anlattı.

Her Cumartesi Camlıköşk'te gerçekleşen Gençlik Söyleşilerine konuk olan hukukçu Prof. Dr. Faruk Bilir, "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi"ni anlattı. Hem hükümet sistemindeki hem yeni anayasadaki değişikliğin sebebinin Türkiye'de 1961 Anayasası ile getirilen vesayet sistemi olduğuna değinen Prof. Dr. Bilir, vesayetin 2010 referandumuyla biraz törpülendiğini ama Nisan ayında yapılacak referandumda evet çıkarsa Türkiye'de vesayet sisteminin tamamıyla silineceğini dile getirdi. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamının da 1982 Anayasasıyla vesayet makamı olarak dizayn edildiğini kaydeden Bilir, "2007 Anayasa değişikliği ve 2014 yılında Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı'nın vesayetçi rolü ortadan kaldırılmıştır" dedi.

Türkiye'de yetkisi olanın yetkisini bırakmasının alışılagelmiş bir durum olmadığını kaydeden Prof. Dr. Bilir, "Bugünkü Cumhurbaşkanlığı makamının anayasaya göre baktığınız zaman tek başına yaptığı işlemlere karşı yargı yolu kapalı. Cumhurbaşkanı'nın hiç kimseye karşı bir sorumluluğu yok. Ama getirilen sistemde Cumhurbaşkanı'nın bütün işlemlerine karşı yargı yolu açılıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı bundan sonra hem meclise karşı sorumlu olacak, hem halka karşı sorumlu olacak" diye konuştu.