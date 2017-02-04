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Gençlik Ve Spor Bakan Yardımcısı Mardin’de

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Gençlik Ve Spor Bakan Yardımcısı Mardin’de
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Mardin'de yaptığı açıklamada 1,5 buçuk yıldır operasyonlar...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Mardin'de yaptığı açıklamada 1,5 buçuk yıldır operasyonlar üzerinden konuşulan Nusaybin'in artık spor üzerinden konuşulmasının gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi. İlk olarak Mardin Valiliğini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Boynukalın, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ile görüştü. Kent hakkında brifing alan Bakan Yardımcısı Boynukalın, gençlik ve spor ile ilgili kentte yapılacak tesisler hakkında istişarelerde bulundu. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Boynukalın, özellikle ilçelerde amatör yapıların tamamına destek vermenin yollarını aradıklarını söyledi.

"Nusaybin spora çok yatkın olan bir ilçemiz"

Boynukalın, yaptıkları incelemelerin ardından Nusaybin ilçesinin spora çok yatkın bir ilçe olduğunun tespit edildiğini söyledi. Boynukalın, "Toplantıda özellikle bölgede terörün açtığı kanayan yaranın şuan nasıl bir boyuta geldiği ve kırsal alanda yürütülen operasyonun şuan ne şekilde gittiğini konuştuk. Gençlik alanda da üzerimize düşen ciddi konular var. Yeşilli Gençlik Merkezi'nin bir hafta içinde ihalesini inşallah yapacağız. Yurtlarla alakalı ciddi çalışmalarımız var. Onunla alakalı istişare alanımızı genişletmemiz lazım. Nusaybin, spora çok yatkın olan bir ilçemiz. Yaklaşık bir buçuk iki seneden beri operasyonlar üzerinden konuşan ilçemizi artık spor üzerinden konuşmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

Seçilme yaşının 18'e düşürülmesi

Milletvekili seçilme yaşını 18'e düşüren maddenin Anayasa Komisyonunda kabul edilmesine yönelik bir soruya yanıt veren Bakan Yardımcısı Boynukalın şunları söyledi:

"Milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürmesi o anlamda milletvekili yapacağımız anlamına gelmez. Parti büyüklerinin o dönemki seçim koşulları içerisinde vereceği kararlardır. Liseden mezun olduktan sonra bir insanın daha askere gitmeden parlamentonun içerisine girmesi gibi bir mevzu değil. Şu açıdan bakılması lazımdır. 25 yaşa indirdiğimizde milletvekili yaş ortalaması düşmüştü, 18'e indirdiğimizde de daha fazla düşecektir. Bu anlamda hem 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık gösteren gençlere bir teşekkür babında hem de dünyadaki gelişmiş demokrasilerin tamamında temsili anlamında seçme seçilme yaşının eşitlenmesi noktasında önemli bir adım olacaktır inşallah."

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