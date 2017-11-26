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Gençlik Ve Spor Bakanı Bak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

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Gençlik Ve Spor Bakanı Bak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Bak, kendisini çiçekle karşılayan çocuğa çiçeği geri vererek annesine götürmesini istedi.

Şanlıurfa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milletvekili Mehmet Akyürek, Mehmet Ali Cevheri, Vali Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte belediyeyi ziyaret eden Bakan Bak'ı Başkan Çiftçi, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri karşıladı. Bakan Osman Aşkın Bak, kendisini çiçekle karşılayan çocuğa çiçeği geri vererek annesine götürmesini istedi. Kendisini belediye önünde bekleyen sporcu gençlerle sohbet eden Bakan Bak, çocuklara karanfil dağıttı.

Büyükşehir Belediyesini ziyaretinden ötürü Bakan Bak'a teşekkür eden Başkan Çiftçi, "İlçe belediyelerimizle birlikte Şanlıurfa gençliği için 13 ilçemizde çalışıyoruz. Bakanımız Fakıbaba ev sahibi olarak çalışmalarımız her zaman destek veriyor" dedi.

Şanlıurfalı gençlerin sportif alanda başarılarını bildiğini ve birçok alanda milli takımlarda görev aldıklarını belirten Bakan Bak, "Spor ortak dildir. Gençler en büyük gücümüzdür. Ülkemizin geleceğidir. Belediyelerimizin yaptığı spor salonları, bakanlık olarak da bizim yaptığımız salonlar, gençlik merkezleri ve birçok alandaki çalışmalarımızı gençlerin hizmetine sunuyoruz. Spor alanındaki çalışmalarımızda belediyelerimizle ortak hareket ediyoruz. Belediyelerimizle ortak çalışıyoruz. Gençliğe önem veriyoruz. Şanlıurfa'da 0-14 yaş grubunda 800 bin nüfus bulunuyor. Bu genç nüfus için bakanımız ve vekillerle yaptığımız toplantı neticesinde yüzme havuzları, basketbol sahaları, gençlik merkezleri yapacağız. Öğrenciler için yurtlar yapacağız. Şanlıurfa bölgenin en önemli illerindendir. Şanlıurfa'nın gelişmesi ile bölgemizde gelişir. Bu anlamda gençlerimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Vatanını seven, milletini seven, ülkenin gelişmesi için çaba gösteren gençlerimizin yetişmesi için birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Çiftçi ile bir süre görüşen Bakan Bak, Başkan Çiftçi'den kentte yapılan ve yapılacak olan proje çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bakan Bak ve Fakıbaba'ya Şanlıurfaspor forması hediye etti.

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