Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Medeniyet Tasavvuru Gençliğiyle Buluştu

Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD) bünyesinde faaliyet gösteren Medeniyet Tasavvuru Gençliğinin Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen...

Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD) bünyesinde faaliyet gösteren Medeniyet Tasavvuru Gençliğinin Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen "Eskilerin İddiası Yeni Neslin İhyası" adlı projenin açılış programı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Keçiören Ihlamur Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Programda esnasında yaptığı konuşmada Bak gençlere güvendikleri ve onlara inandıklarını vurgulayarak "Sizler bu ülkeyi yarınlara taşıyacak en önemli güçsünüz, o yüzden iç içe, tek yürek olmanız lazım. Ülkemize inanmalıyız. Birbirimize inanmalıyız. İşte böyle bir gençlikle beraber geleceğe daha iyi yürüyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar ne oyunlar yaparlarsa yapsınlar hiçbir güç bunun önünde duramaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak üniversite gençliğine seslenirken hayal etmekten asla vazgeçmemelerini söyledi: "Gençlerimiz için en önemli unsurlardan birisi öz güven. Bu öz güveni Sayın Cumhurbaşkanımız bize, bu ülkenin insanlarına, gençlere sağladı. Öz güven ve hayal etmek çok önemli. "Ben yaparım, yapabilirim" demeliyiz. Ben yurt dışında master yaparken, inşaatlarda çalışan mühendisler vardı. Türk mühendis olarak emrimde 4 mühendis çalışıyordu. Ben daha iyi bir mühendistim. Kendimi ifade ettim. Dedim ki "Ben yaparım." Ben onların sorumlusu konumundayım. Biz yaparız, bu ülke çok şeyler yapar. Bunları sizlerle beraber göreceğiz."

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bakan Osman Aşkın Bak, halkın ve gençlerin o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara koştuğunu hatırlatarak, "Milletimiz, "Beni kimin yöneteceğine ben karar veririm, karar benim milli irade benim" dedi. Milletin gücü silahın gücünü yendi. Vatanını seven, ülkesini seven, ülkesinin büyümesini isteyen bir gençliğin önünde ne durabilir. Hiç kimse duramaz. O yüzden hepimiz çok çalışmalıyız" yorumunu yaptı.

Son olarak "Gençlerimizin yolunu açacak, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ve ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sunacak her projeye sonuna kadar destek vereceğiz" diyen Bakan Bak, Erdemli Yöneticiler Akademisi ve Medeniyet Tasavvuru Gençliğini daha önce yürüttükleri başarılı projeler için tebrik etti.

Üniversiteli gençlerin yoğun olarak katılım gösterdiği programa Bakan Bak'ın yanı sıra Konya Milletvekili ve EYAD Genel Başkanı Halil Etyemez, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, çeşitli siyasetçi ve bürokratlar da katıldı.