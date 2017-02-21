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Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençleri 3 Ayrı Yarışmada Buluşturuyor

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Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençleri 3 Ayrı Yarışmada Buluşturuyor
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri, 3 ayrı yarışmayla Trabzon'daki gençleri buluşturacak.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri, 3 ayrı yarışmayla Trabzon'daki gençleri buluşturacak.

Gençleri müziğe özendirmek amacıyla "Sahne Sırası Sende" adlı Türk Müziği yarışması Trabzon İl Birinciliği, 23 Şubat 2017'de yapılacak. 18-21 ve 22-29 yaş arası gençlerin katılacağı yarışma Solo (erkek/kız) ve Çalgı kategorilerinde yapılacak.

'Hayallerini Sahneye Taşı" adlı tiyatro yarışmasının Trabzon İl Birinciliği ise 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek. 14-29 yaş arasındaki gençlerin kendi hazırladıkları 15 dakikalık oyunlar ile, ekipleriyle birlikte başvuracağı yarışma Komedi ve Dram dallarında yapılacak.

Gençlerin büyük ligi gösterdiği "Bir Şiir Bir Nefes" adlı şiir okuma yarışması da 2 Mart 2017 tarihinde yapılacak. 14-17 ve 18-24 yaş arasındaki kız ve erkeklerin katılacağı yarışmada gençler, istedikleri şairlerin "Vatan Sevgisi" temalı şiirlerini seslendirecek.

Trabzon İl Birinciliği yarışmalarında birinci olan ekipler, Nisan ayında Samsun'da yapılacak olan bölge birinciliğine, ardından da Mayıs Ayında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finalinde yarışacak. Başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri ile 0462 2302385 numaralı telefondan yapılabilecek.

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