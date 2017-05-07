  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Gençlik Ve Spor Bakanlığı’ndan Aziz Yıldırım’a İnceleme

» »
Gençlik Ve Spor Bakanlığı’ndan Aziz Yıldırım’a İnceleme
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından Gençlik ve Spor...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlattı.

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi yaşanan olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında değerlendirilerek Spor Genel Müdürlüğü tarafından Müfettiş görevlendirmesi yapılmış ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da konuyu yakından takip ettiği ve yaşananları "kabul edilemez" olarak değerlendirdiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaykur Rizespor - Bursaspor Maçının Ardından07 Mayıs 2017 Pazar 18:58
  • Dursun Özbek, Tudor’a Güven Oyu Verdi07 Mayıs 2017 Pazar 18:58
  • Aziz Yıldırım: "Gelemeyecekmişim Bu Salona. Geldim"07 Mayıs 2017 Pazar 18:58
  • Recep Kara Kırkpınar’ın Rövanşını Vermedi07 Mayıs 2017 Pazar 18:48
  • Advocaat’tan Zorunlu Rotasyon07 Mayıs 2017 Pazar 18:38
  • Gençlik Ve Spor Bakanlığı’ndan Aziz Yıldırım’a İnceleme07 Mayıs 2017 Pazar 18:38
  • İsmail Köybaşı, Vodafone Arena’da07 Mayıs 2017 Pazar 18:23
  • Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi07 Mayıs 2017 Pazar 18:18
  • Vodafone Arena’da Derbiye Özel Zemin07 Mayıs 2017 Pazar 18:18
  • Spor Toto Süper Lig07 Mayıs 2017 Pazar 18:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti