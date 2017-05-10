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Gençlik Ve Spor Haftası’nda Spor Etkinlikleri

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Gençlik Ve Spor Haftası’nda Spor Etkinlikleri
Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir dizi spor etkinliği...

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir dizi spor etkinliği düzenliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çalışmalarını hızlandıran Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, 8-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çok sayıda spor organizasyonunun hayata geçmesi için düğmeye bastı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 28 Mayıs 2017 tarihine kadar düzenlenecek spor etkinlikleri şöyle:

"08-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Spor Tanıtımı Günleri Organizasyonu, Sarıçam Spor Lisesi'nde, Sarıçam Spor Lisesi ile birlikte düzenleniyor.Tüm spor branşlarının tanıtımı ve yetenek testleri yapılıyor.

11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde saat 12.00'de Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile ortak düzenlenen Oturarak Voleybol 1.Lig Finali ve Klasman Maçları, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda başlayacak.

14 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00'te Çukurova Enduro Motosiklet Kulübü Derneği ile ortak düzenlenecek Gençlik ve Spor Bayramı Enduro Motocross Extrem Etkinliği, Eski Baraj Atlı Spor Kulübü arkasında düzenlenecektir.

14 Mayıs 2017 tarihinde saat 09:00'daCeyhan Narlık Mahallesi Huzurevlerinde, Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği ile ortak düzenlenen15. Sevgi Festivali Trap ve Tek Kurşun Yarışmaları yapılacak.

14 Mayıs 2017 tarihinde saat 07:30'da Merkez Parkta başlayıp bitecek olan, VeloTürk Mutlu Pedallar Derneği ile ortak düzenlenecek Velotürk Gran Fondo Adana Bisiklet Yarışması yapılacak.

15-20 Mayıs 2017 tarihlerinde Menderes Spor Salonu'nda Adana Basketbol İl Temsilciliği ile birlikte Kadınlar Basketbol Bölgesel Lig Türkiye Final Müsabakaları düzenlenecek.

19-20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Kabasakal Köyü Rüzgarlı Tepe mevkiinde Adana Extrem Bisiklet Spor Kulübü Derneği ile ortak düzenlenecek 1. Moto-Bike Fest 2017 organizasyonu hayata geçirilecek.

18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu ile ortak yapılacak,7 bölgeden katılacak olan bölge birincilerinin buluşacağı, ÇOSKK Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

28 Mayıs 2017 tarihinde Merkez Park Şenlik Alanı'nda yetenekli sporcuları keşfetmek ve uluslararası vitrine çıkartmak amacıyla yapılacak olan Redbull Pazarlama Bölge Müdürlüğü ile ortak düzenlenecek Redbull Neymar Jr's 5 (sokak futbolu) etkinliği gerçekleştirilecek."

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