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Genç’te ‘Aşmak İçin Hareket’ Kampanyası

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Genç’te ‘Aşmak İçin Hareket’ Kampanyası
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araya gelen engelli ve engelsiz bireylerin yaptığı çeşitli etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araya gelen engelli ve engelsiz bireylerin yaptığı çeşitli etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye Beyazay Derneği Bingöl Şubesi ve bir Rehabilitasyon merkezi tarafından organize edilen "Aşmak İçin Hareket" kampanyası çerçevesinde engelli bireyler, Genç ilçesi kapalı spor salonunda düzenlen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinliğe engelli dernekleri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte vatandaşlar engelli bireylerle basketbol maçı, masa tenisi, satranç, ok, halat çekme, ip atlama ve top taşıma gibi oyunlar oynadı.

Engelli bireyler ile vatandaşların bir araya geldiğini belirten rehabilitasyon merkezinin Müdürü Ekrem Arıkız, "Programdan oldukça keyif aldık. Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatın içerisinde daha başarılı, daha etkin hale getirilmeleri için bu tür programlar çok faydalıdır. Bu tarz programların devamı da gelecek" dedi.

Beyazay Derneği Bingöl Şube Başkanı Sema Kırmızıkaya ise, "Engelli ve engelsiz bireyler spor yaparak, tanışıp, kaynaştılar. Aralarındaki ön yargıları, dışlanma ve aşağılama duygusunu böylelikle aşıyorlar. Kampanya kapsamında omuz omuza durarak, bütün Türkiye'ye engelli ve engelsizler birlikte yaşayabilir, birlikte etkinlik yapabilir, hayatı paylaşabileceklerini gösterdik " diye konuştu.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından engelli bireylere madalya takdim edilmesiyle sona erdi.

Genç’te ‘Aşmak İçin Hareket’ Kampanyası

Genç’te ‘Aşmak İçin Hareket’ Kampanyası

Genç’te ‘Aşmak İçin Hareket’ Kampanyası

Genç’te ‘Aşmak İçin Hareket’ Kampanyası

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