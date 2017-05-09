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Genç’te İlkokul Öğrencileri Bilgide Yarıştı

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Genç’te İlkokul Öğrencileri Bilgide Yarıştı
Bingöl'ün Genç ilçesinde ilkokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ilkokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nuri Özaltın İlkokulu tarafından bilgi yarışması organize edildi. İlçedeki 8 ilkokulun katıldığı yarışmada öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Genel Kültür alanlarından 20 soru soruldu. Yarışmanın sonunda Şehit Serkan Gencer İlkokulu 20 sorununun 19'una doğru cevap vererek birinci oldu. Milli Eğitim Vakfı İlkokulu ikinci, Çamlık İlkokulu ise yarışmanın üçüncüsü oldu. Program sonunda yarışmada başarılı olan öğrenciler günün anısına plaket verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, "İlkokullar arası yapmış olduğumuz bilgi ve kültür yarışması sonuçlandı. 8 okulumuz bu programa iştirak etti. Çocuklarımız bu yarışmaya çok iyi hazırlandılar çokta heyecanlıydılar. Onların heyecanı kadar bizlerde heyecanlandık. Bu tür yarışmalarda amacımız, çocuklarımızı bir araya getirmek ve veliler ile birlikte bu havayı teneffüs etmekti"dedi.

Birinci olan Şehit Serkan Gencer İlkokulu öğrencilerinden Musa Demirbağ ise, "Yarışma başlarken çok heyecanlıydık. İlk sorulan Türkçe sorusuna yanlış verdiğimizde çok üzülmüştük ama moralimizi bozmayıp tüm sorulara doğru cevap vererek birinciliği göğüsledik onun için çok mutluyuz" diye konuştu.

Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezinde yapılan yarışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri izledi.

Genç’te İlkokul Öğrencileri Bilgide Yarıştı

Genç’te İlkokul Öğrencileri Bilgide Yarıştı

Genç’te İlkokul Öğrencileri Bilgide Yarıştı

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