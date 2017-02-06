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Genel Başkan Turbay’dan "Referandum" Değerlendirmesi

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Genel Başkan Turbay’dan "Referandum" Değerlendirmesi
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, "Bu arada asıl olan şey referandum da evet dediğimizde kimlerin işine yarayacak, hayır dediğimizde kimlerin işine...

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, "Bu arada asıl olan şey referandum da evet dediğimizde kimlerin işine yarayacak, hayır dediğimizde kimlerin işine yarayacak?" dedi.

Tokat'ta sendika üyeleri ile bir araya gelen Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, gündeme ilişkin konularda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bem-Bir-Sen Tokat Şube Başkanı Kadir İşbilir'in açılış konuşmasının ardından açıklama yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, referandum sürecine değindi. Referandum çalışmaları ile ilgili henüz tam start verilmediğini ifade eden Genel Başkan Turbay, "Bu arada asıl olan şey referandum da evet dediğimizde kimlerin işine yarayacak, hayır dediğimizde kimlerin işine yarayacak? Buna çok iyi bakmamız, tahlil etmemiz, analiz etmemiz ve çok iyi düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Evet dediğimizde eğer ülke, vatan, millet, bayrak ve memleket için dediğimizde birçok konularda toplumun ve ülkemizin menfaatine olacaksa takibi evet diyeceğiz. Ama bunun çok az ve öz olarak baktığımızda bugüne kadar yaşadıklarımız ülkemiz üzerinde özellikle batı dünyasında yapılan çalışmalar, Batı dünyasında ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ve ülkemiz üzerindeki itibarsızlaştırmakta içerisine ve dışarıdan batıda kurmuş oldukları sözüm ona sözde iş adamları dernekleri ile ülke içerisinde sözde sendika ve konfederasyonlar aracılığı ile batıya vermiş oldukları Batı'daki üst kuruluşlara iletmiş oldukları raporlar sayesinde maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni ülkemizi itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen gayreti göstermektedirler. Öyleyse bizim millet olarak toplum olarak tek millet dediğimiz deki olay da budur ve birlik ve beraberlik içerisinde etnik köken farklı bir ayrıma insanları asla ve asla sokmadan hele hele kimseyi ötekileştirmeden kardeşane ilişkiler içerisinde bizi analarımız bu topraklarda doğurdu. Öyleyse bu toprakların sahibi biziz ve biz bu topraklarda yerelden başlayarak kalkınmayı da özgürlüğü de demokrasiyi de demokratikleşmeyi de kişi hak ve hürriyetleri de bir birimize saygıyı da iyilikleri emredip kötülüklerden uzaklaştırmayı da kısaca ülkemizin kalkınmasını da ve dünya liderliğini de bölge liderliğinde yine bizim birlikte çalışmamız sayesinde olacaktır" diye konuştu.

Genel Başkan Turbay’dan "Referandum" Değerlendirmesi

Genel Başkan Turbay’dan "Referandum" Değerlendirmesi

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