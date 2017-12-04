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Genel Başkan Vekili Selvi’den Hakkari’ye Ziyaret

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Genel Başkan Vekili Selvi’den Hakkari’ye Ziyaret
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Eğitim Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Hakkari il merkezi ve ilçelerini ziyaret ettiler.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Eğitim Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Hakkari il merkezi ve ilçelerini ziyaret ettiler.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Eğitim Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Sefer Özatak ile il merkezi, Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerini ziyaret ettiler. Hakkari'nin ilk göz ağrısı olduğunu ifade eden Eğitim Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, 1999 yılında öğretmenliğe ilk olarak Hakkâri'de başladığını söyledi. Hakkari'de 4 yıl geçirdiğini belirten Orçun, "Hakkari'den sonra görev aldığım diğer şehirlerimizde hiçbir zaman bu duyguları yaşayamadım. 18 yıl önceki öğrencilerimle bir araya gelip hasret giderdik. Hakkâri 18 yıl önce misafirperverlikte nasılsa hala aynı. Bunun için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ise, ziyaretlerinde eğitim çalışanlarıyla bir araya gelip hasbıhal ettiklerini ifade etti. Eğitim-Bir-Sen olarak 450 bin üye ile değil Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük eğitim sendikası olduklarını söyleyen Selvi, "Son günlerde sürekli gündemde olan öğretmen performans değerlendirmesine karşıyız. Bununla ilgili yaptığımız eylem kararıyla da öğretmenlerimizin böyle ucu açık, gerçeklikten uzak ve sübjektif bir yöntemle ölçülemeyeceğini MEB yetkililerine ilettik. Son yapılan KİK toplantısında da MEB yetkilileriyle ortak bir mutabakata varıp bu uygulamayı kaldırma kararı aldık" dedi.

"Sözleşmeli öğretmenliğe karşıyız"

Eğitim-Bir-Sen olarak sözleşmeli öğretmenliğe karşı olduklarını da ifade eden Latif Selvi, "Bakanlık yetkililerinin bu uygulamayı savunma nedenleri doğu bölgelerinde eğitimde süreklilik ve istihdamı sağlamak. Ancak doğuda eğitimde süreklilik ve istihdamı sağlamak için kadro ve sözleşmeli ayrımına gerek yoktur. Sözleşmeli öğretmenlerin ekonomik ve özlük hakları bakımından kadrolu öğretmenlerden farkı kabul edilemez. Bunun yanında sözleşmeli öğretmenlerimizin eş durumu talepleriyle ilgili olarak kapıyı araladık, yakın zamanda inşallah gayretlerimiz ve sizin inancınızla bu taleplerinizi olumlu neticelendireceğiz" diye konuştu.

"Hakkari gibi zor şartlarda görev yapan öğretmenlerimiz için ek tazminatı adı altında bir ücret verilmesi için MEB yetkilileri ile görüşüyoruz" diyen Selvi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böyle bir uygulamayla öğretmenlerimizi bu zorlu şartlarda çalıştıkları için hem ödüllendiriyoruz hem de buralarda kalmaları için teşvik ediyoruz.'

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