Genel Başkan Yardımcısı Şentürk Düzce’de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk bir dizi temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk bir dizi temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ile inceleme gezisine çıkan Şentürk vatandaşlarla da sohbet etti.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, incelemelerde bulunmak üzere Düzce'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ü ağırladı. Düzce Belediye meclis üyeleri ve üst yönetim kademesinin de hazır bulunduğu heyet gezilerine Konuralp'ten başladı. Vatandaşlarla oturup sohbet eden Genel Başkan Yardımcısı Şentürk ve Başkan Keleş, talepleri birinci ağızdan dinleyerek soruları cevapladı. Başkan Mehmet Keleş'in belediye hizmetleri ve yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdiği brifing kapsamında Düzce'nin vizyon projesi Melen Su Park ve Kapalı Pazaryerinde de incelemelerde bulunuldu. Heyet gezilerine ilçe belediyelerinde devam etti.