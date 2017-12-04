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Genel Başkanlığa Mehmet Çetin Seçildi

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Genel Başkanlığa Mehmet Çetin Seçildi
Eskişehir Yunus Emre Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığına yapılan oylama ile Mehmet Çetin seçildi.

Eskişehir Yunus Emre Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığına yapılan oylama ile Mehmet Çetin seçildi.

Dernek binasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul toplantısında seçimlere geçildi. Seçim sonuçlarına göre oy birliği ile Mehmet Çetin, Eskişehir Yunus Emre Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak seçildi. Başkanlığa seçilen Mehmet Çetin, yaptığı açıklamada amaçlarının Yörük Türkmen camiasını Eskişehir'de bir araya getirerek birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Çetin, "Amacımız Yörük Türkmen kültürünü, geleneklerimizi, göreneklerimizi, adetlerimizi, Eskişehir kültürü ile kaynaştırmaktır ve genç nesillere aktarmaktır. Federasyon çatısı altında birleşen dernekleri sıralayacak olursak; Eskişehir Yörük Türkmenler Derneği, Eskişehir Kayı Boyu Yakaboyu Köyleri Derneği, Eskişehir Kültürel Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği, Eskişehir Malhatun Yörük Türkmen Kadın Derneği, Eskişehir Turan Dünyası Eğitim Araştırma ve Kültür Derneği, Eskişehir Genç Osman Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Derneğidir. Bu dernekler, federasyonumuz çatısı altında birleştiler" dedi.

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