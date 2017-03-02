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Genel Kurulda Chp’li Özel İle Mhp’li Usta Arasında Tartışma

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Genel Kurulda Chp’li Özel İle Mhp’li Usta Arasında Tartışma
ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda HDP grup önerisi görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta arasında tartışma...

ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda HDP grup önerisi görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta arasında tartışma çıktı.

HDP'nin grup önerisi görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta arasında tartışma çıktı. Usta, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi'ni bulacaklarına dikkat çekerek, "Biz hiçbir şekilde bu ülkeyi böldürmeyiz, işgal ettirmeyiz. Bunu yaparken de yüreğimiz kadar aklımızı kullanırız. Teröre desteğimiz, anayasa değişikliğine desteğimiz, anayasa değişikliğine teklifine "evet" dememizi bu çerçevede değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türk semalarında sözde Kürdistan bayrağının dalgalandırıldığını ifade eden Usta, Bahçeli'nin ve parti temsilcilerinin buna cevap verdiğini aktardı. Usta, "Sözde Kürdistan bayrağının asılması, Türk bayrağı ile eş tutulması skandal olduğunu, aymazlık olduğunu, rezalet olduğunu en net şekilde ortaya koyan siyasi hareket Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Türk milletine kefen biçenlerin, PKK'yı destekleyenlerin, Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık için referandumdan bahsedenlerin sözde bayraklarının vatan semalarında dalgalanması başbakanlık odalarında görülmesi hiçbir şekilde tahammül edemeyeceğimizi net bir şekilde ifade edilmiştir" şeklinde konuştu.

Usta, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konulara ilişkin değerlendirmesi ne olmuştur? Her şeye sözü olan Sayın Kılıçdaroğlu niye bu konuda açıklama yapmamaktadır. Tunceli'de "federasyon" diyeceksiniz, bir televizyon kanalında Anayasa'nın ikinci, üçüncü maddelerinin değişebileceğini söyleyeceksiniz, ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteklediği anayasa değişikliğinde bu ülkeyi federasyona götüreceği edebiyatını yapacaksınız. Bu hiç kimse inanmaz. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu soruyu sorarım; "İyi ya federasyonla ilgili sizin beklentileriniz vardı. Anayasa'nın ikinci ve üçüncü maddelerini değişebileceğini söylüyordunuz. Anayasa değişikliği federasyona götürecek, destek verin Anayasa değişikliğine."

MHP'nin desteklediği hiçbir yerde federasyondan bahsedilemeyeceğini dile getiren Usta, "Bazılarının rahatsızlığı bu anayasa değişikliğinde üniter devletin korunmasında mıdır? 2011-2012 yıllarında anayasa değişikliği çalışmaları konusunda, Milliyetçi Hareket Partisi dışındaki siyasi partiler il dört maddenin değiştirilmesi konusunda ittifak halindeydiler" diye konuştu.

Özel de, CHP'nin ilk dört maddesinin tavrının net olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini çarpıtıldığını ifade etti. Usta, Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılmasına Kılıçdaroğlu'nun yorum yapmadığını yineleyerek, MHP'nin tabanı olmadığını dava arkadaşlığı olduğuna işaret etti.

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