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Genel Sekreter Becerir: “Tekirdağ Kamu Hastanelerinde 4 Milyon 500 Bin Hasta Ağırlandı.”

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Genel Sekreter Becerir: “Tekirdağ Kamu Hastanelerinde 4 Milyon 500 Bin Hasta Ağırlandı.”
Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir ildeki sağlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir ildeki sağlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Becerir, Tekirdağ Kamu Hastanelerinde 4 milyon 500 bin hasta ağırlandı" dedi.

Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da 10 adet hastane ve 2 ağız ve diş sağlığı merkezi ile hizmet verildiğini söyleyerek kendi bünyesinde ve bağlı Sağlık Tesislerindeki yeni gelişmelerden, tıbbi hizmetlerden, yatırımlardan ve projelerden halkın daha doğru ve sağlıklı bilgi alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Tekirdağ Genel Sekreterliği'ne bağlı 12 Sağlık Tesisinde 2016 yılında birçok yeniliğin hayata geçtiğini söyleyen Becerir, "2015'de muayene olan yıllık toplam hasta sayısı 3 milyon 997 bin 48 iken, 2016'da 4 milyon 546 bin 77'ye ulaştı. Tüm bunlarla beraber tüm sağlık tesislerimizin acil servislerine başvuran hasta sayımız 1 milyon 177 bin 200'dür. Ayrıca sağlık tesislerimizde 2015 yılında 54 bin 613 olan ameliyat sayısı 2016 yılında 66 bin 908'e çıkmıştır. 2016 yılında 4 bin 964 doğum gerçekleştirilmiştir" dedi.

2017'de yeni hastaneler

2017 yılında ilde yeni hastanelerin açılışının yapılacağını aktaran Becerir, "Yeni yılda ilk olarak Malkara Devlet Hastanesi, Hayrabolu Devlet Hastanesi, Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin ve ardından Muratlı Devlet Hastanesinin açılması planlanmaktadır, yenilenecek sağlık tesisleri ile ilimize ve bölgemize vermiş olduğumuz kaliteli sağlık hizmeti daha da artacak" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

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