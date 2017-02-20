Genel Sekreter Yalçın Sahaya İndi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, göreve geldikten sonra ki ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, göreve geldikten sonra ki ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Mustafa Yalçın, ilk ziyaretini Şerefiye Mahallesinde bulunan Halk Otobüsleri Sevk ve İdare Amirliği Garajına yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Ulaşım Dairesi Başkanı Cem Bartın ile birlikte Halk Otobüsleri Sevk ve İdare Amirliğine gelen Genel Sekreter Mustafa Yalçın'ı Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Salih İpek ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Burada halk otobüsleri şoförleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Genel Sekreter Mustafa Yalçın, "İlk ziyaretimi sizlere yaptım. Genel sekreterlik görevini gönüllü kabul edip Van'a geldikten sonra da sorunların başında ulaşım sorununun olduğunu öğrendim. Burada sizlerle birlikte çözüm için ortak akıl yürüteceğiz. Amacımız sorunlarınızı hafifletmektir. Tecrübelerden istifade edenler daha kârlı çıkarlar. Bizler de tecrübelerimizden yola çıkarak daha iyi hizmetler yapmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

Van'da şehir içi ulaşım ağında ilk kez uygulanacak olan "Akıllı Bilet" veya "Elektronik Bilet" uygulamasının faaliyete geçmesi için yeni çalışma başlattıklarının müjdesin veren Yalçın, "Hazırlanan şartname gereği iki firmanın teklifi alındı. Zaten Türkiye'de bu işi genel olarak yürüten iki firma bulunuyor. Bu yürütülen süreçten sonra ihaleye çıkılacak. Sizlere ek bir külfet getirmeyecek olan yeni uygulama ile sıkıntılarınız ortadan kalkacak. Uygun görülen yerlere 75 akıllı bilet yükleme noktası oluşturacağız. Van böylelikle yeni bir hizmetle tanışmış olacaktır. Belediyenin görevi hizmettir, ticaret değildir. Ulaşımın rayına oturması için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Salih İpek de, Genel Sekreter Mustafa Yalçın'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Esnaflarımız zor durumdadır. Ulaşımın rahatlaması ve sorunların çözümü için bize yeni bir umut doğdu. Akıllı bilet uygulamasının hayata geçmesi bizim için de bir dönüm noktasıdır. Yapılacak hizmetlerde kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Genel Sekreter Yalçın, daha sonra Belediye Otobüsleri Hareket Amirliği ile oluşturulacak yeni şehir içi minibüs toplanma yerlerini de inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.