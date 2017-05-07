IHAAW001641-SIY/07-05-2017 - Genelkurmay Başakanı Orgeneral Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'la görüştü. Görüşmede terörizmle mücadele, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. 07.05.2017 00:16:41 TSI NNNN
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Genelkurmay Başakanı Orgeneral Akar, Abd Genelkurmay Başkanı Dunford’la Görüştü. Görüşmede Terörizmle Mücadele, Suriye Ve Irak’taki Gelişmeler Ele Alındı. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ve Mit Müsteşarı Hak
IHAAW001641-SIY/07-05-2017 - Genelkurmay Başakanı Orgeneral Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'la görüştü.
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