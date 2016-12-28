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Genelkurmay Başkanı Akar’dan Malatya’ya Sürpriz Ziyaret

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Genelkurmay Başkanı Akar’dan Malatya’ya Sürpriz Ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, akşam saatlerinde Malatya'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, akşam saatlerinde Malatya'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte Malatya'ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ilk olarak 2.Ordu Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti. Burada 2.Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel'den bölgedeki son gelişmeler üzerine brifing aldığı öğrenilen Akar ve beraberindekiler daha sonra Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Toprak ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Genel Kurmay Başkanı Kara ile Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal makama geçerek bir süre Vali Toprak ile görüştü. Basın mensuplarının içeri alınmadığı ziyaret sonrası Genelkurmay Başkanı Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal Malatya Erhaç Havaalanına geçti. Ziyaret sırasında Valilik çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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