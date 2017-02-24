Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Gaziantep Ve Kilis Bölgesini Ziyaret Etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kuvvet komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetlemelerde bulunduğunu...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kuvvet komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetlemelerde bulunduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kuvvet komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetlemelerde bulunduğunu açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Şubat 2017 tarihinde, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'la birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Açıklamada, Akar'ın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde Bab bölgesinin kontrol altına alınması nedeniyle, bölgede bulunan Harekat Merkezine giderek, harekata katılan tüm personele operasyonlar süresince göstermiş oldukları üstün cesaret, kahramanlık, gayret ve özveriden ötürü takdirlerini ifade ettiği belirtildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını müteakip harekata iştirak eden birlik komutanlarına bir konuşma yapan Akar, "Kahraman Türk milletinin korku nedir bilmeyen yiğit evlatları, varlığından aziz milletimizin gurur ve güven duyduğu şanlı silah arkadaşlarım, gözlerinizden ve yanaklarınızdan öperim; milletimizin ne zaman ihtiyacı olsa, peygamber ocağı kahraman ordumuzun siz fedakar mensupları, daima göreve hazır oldunuz. Binlerce yıllık tarihimizin şanlı timsali al bayrağımızın, mavi göklerde özgürce dalgalanması için göğsünüzü siper ettiniz. Ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla çıktığınız bu yolda, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, canınızı dahi esirgemeden bayraklaşan vatan topraklarının güvenliği için yurt içinde, sınır ötesinde kahramanca mücadele ettiniz. Büyük bir özveri ve kahramanlıkla bu harekatı yürüttünüz" şeklinde konuştu.

"El-Bab'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte harekatın başında planlanan hedeflere ulaşılmıştır"

Fırat Kalkanı Harekatı'na dair bilgi veren Akar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Meşru müdafaa hakkımız kapsamında, terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf etmek, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörün bölgede yerleşik hale gelmesini engellemek, bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek maksadıyla 24 ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Harekatın ilk aşamasında Cerablus, Er Rai, Dabık ve Suran bölgeleri, kısa sürede terör örgütlerinden temizlenerek kontrol altına alınmış; bu bölgelerde yurtlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmelerine imkan sağlanmıştır. Müteakiben, DEAŞ terör örgütünün ağırlık merkezini oluşturan El-Bab'a yönelik harekat başlatılmıştır. Bu mücadelenin konvansiyonel bir harekattan farklı olarak asimetrik bir mücadele olması, meskun mahallerde icra edilmesi; bombalı araçlar, intihar bombacıları, keskin nişancılar, EYP'ler gibi özel zorluklar içermesi gibi nedenlerle, ihtiyatlı bir şekilde sürdürülmüştür. Kural tanımayan bir terör örgütüyle mücadele ederken dahi masum insanlara, tarihi ve kültürel varlıklara zarar verilmemesi için azami özen gösterilmiştir. El-Bab'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte harekatın başında planlanan hedeflere ulaşılmıştır."

"Bu harekatın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay, aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize aittir"

Suriye'de hayatın hızla normalleştirilmesi ve yerel halkın güven içerisinde evlerine dönüşleri için her türlü destek sağlanacağını kaydeden Akar, "Bu harekatın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay, gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize; kara, deniz ve hava kuvvetlerine mensup siz değerli silah arkadaşlarıma aittir. sizlerin "En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır" düsturunu daima canlı tutan yiğitlikleriniz, asil milletimizin güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmamıştır. Ayrıca; bu harekatın başarılı bir şekilde sonuçlanmasında ÖSO'nun kahramanlık ve katkıları büyüktür. Bu vesileyle başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, harekatta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, vatanlarının kurtarılmasında DEAŞ terör örgütü başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan ÖSO mensuplarına Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Yolunuz, bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.