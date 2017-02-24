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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Gaziantep Ve Kilis’teki Birlikleri Denetliyor

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Gaziantep Ve Kilis’teki Birlikleri Denetliyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

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