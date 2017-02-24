Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Gaziantep Ve Kilis’teki Birlikleri Denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.