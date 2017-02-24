Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Gaziantep Ve Kilis’teki Birlikleri Denetliyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.
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