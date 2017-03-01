  • BIST 89.320
  • Altın 146,586
  • Dolar 3,6617
  • Euro 3,8667
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Pakistan’a Resmi Ziyarette Bulundu

» »
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Pakistan’a Resmi Ziyarette Bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyarette bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyarette bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 28 Şubat-1 Mart 2017 tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyarette bulundu. TSK'dan yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmood Hayat, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammad Zakaullah ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sohail Aman'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyaret kapsamında; savunma sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak üretim, terörle mücadele ve askerî eğitim hususlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması maksadıyla görüşmeler yapıldığı ve Şehitler Anıtı'nın ziyaret edildiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chp’li Özel: "2 İla 4 Puan Geriden Başladığımız Mücadelede 4 Puan Civarında Önde Olduğumuza Yönelik Araştırma Geliyor"01 Mart 2017 Çarşamba 15:53
  • Aladağ Öğrenci Yurdu Yangını Araştırma Araştırma Komisyonu Toplandı01 Mart 2017 Çarşamba 15:03
  • Başbakan Yıldırım: “Kılıçdaroğlu İstiyorsa Gelsin Muavin Olsun, Engel Yok”01 Mart 2017 Çarşamba 14:58
  • İsrail Büyükelçisi Naeh: “Kıbrıs Sorununun Çözümü Doğalgaz Projelerini Hızlandıracaktır”01 Mart 2017 Çarşamba 14:48
  • Chp’nin Halk Oylamasında Kullanılacak Otobüsleri Ve Kampanya Görselleri Hazır01 Mart 2017 Çarşamba 14:18
  • Bakan Eroğlu: “Chp Hayırcıların Kayığına Bindi”01 Mart 2017 Çarşamba 13:58
  • Numan Kurtulmuş’tan İş Dünyasına Çağrı01 Mart 2017 Çarşamba 13:43
  • Başbakan Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov’u Kabul Etti01 Mart 2017 Çarşamba 13:18
  • Bakan Eroğlu’ndan ’Karargah Rahatsız’ Manşetine Sert Tepki01 Mart 2017 Çarşamba 13:08
  • Chp Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: “Menbiç’in Hakimi Abd, Pyd Orada Taşeron”01 Mart 2017 Çarşamba 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti