Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Pakistan’a Resmi Ziyarette Bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyarette bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyarette bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 28 Şubat-1 Mart 2017 tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyarette bulundu. TSK'dan yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmood Hayat, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammad Zakaullah ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sohail Aman'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyaret kapsamında; savunma sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak üretim, terörle mücadele ve askerî eğitim hususlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması maksadıyla görüşmeler yapıldığı ve Şehitler Anıtı'nın ziyaret edildiği kaydedildi.