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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rus Mevkidaşıyla Görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rus Mevkidaşıyla Görüştü
Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Suriye'nin El Bab bölgesinde 3 askerin şehit olduğu kazayla ilgili Genelkurmay Başkanı...

Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Suriye'nin El Bab bölgesinde 3 askerin şehit olduğu kazayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatı esnasında TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 askerin şehit olduğu, 11 askerin yaralandığı kazayla ilgili olarak bugün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Orgeneral Gerasimov meydana gelen talihsiz olay nedeniyle Orgeneral Akar'a üzüntülerini bildirerek başsağlığı dileklerinde bulundu.

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