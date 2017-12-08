Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Yunan Mevkidaşıyla Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakıs ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakıs ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşlik ediyor. Orgeneral Akar, ziyaret kapsamında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakıs ile askeri iş birliği ve güvenlik konularında ikili görüşme gerçekleştirdi.