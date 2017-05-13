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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın ’Anneler Günü’ Mesajı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın ’Anneler Günü’ Mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, son derece onurlu ve bir o kadar da sorumluluk getiren annelik vazifesini fedakarca yerine getiren annelerin Anneler...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, son derece onurlu ve bir o kadar da sorumluluk getiren annelik vazifesini fedakarca yerine getiren annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştiren Zübeyde Hanım; köklü tarihimize değer katan büyüklerimizi yetiştiren annelerimiz ile şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere hepimizin, bütün annelere daima en yüksek saygı ve en derin sevgiyi göstermesi, en anlamlı görevlerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensupları ve çok kıymetli annelerimiz, asil Türk milletinin köklü ve birleştirici değerlerinden olan aile kurumunu; sevgisi, şefkati, merhameti ve özverisi ile ayakta tutan; özüne bağlı, başarılı ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde en önemli paya sahip olan; son derece onurlu ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren annelik vazifesini fedakarca yerine getiren saygıdeğer annelerimizin "Anneler Günü"nü, en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Akar, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu millet, esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını, bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını, daha yüksek nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir." vecizesi; değerli annelerimizin millet, toplum ve aile hayatı için taşıdığı önemi, açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Milletimizin, devletimizin kurtuluş ve kuruluşunun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştiren Zübeyde Hanım; köklü tarihimize değer katan büyüklerimizi yetiştiren annelerimiz ile şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere hepimizin, bütün annelere daima en yüksek saygı ve en derin sevgiyi göstermesi, en anlamlı görevlerimiz arasında yer almaktadır. Türk aile yapısının asli unsuru olan annelerimiz, yüreğinde taşıdığı evlat sevgisini kendisine yaşam kaynağı yapmış; hiçbir karşılık beklemeden ömrünü evladına adamış ve başka annelerin çocuklarına da kendi çocukları gibi şefkat göstermekten kaçınmamıştır. Yeri geldiğinde ise Kurtuluş Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından Şerife Bacı gibi, evladının üzerinden alıp cephanenin üzerine örttüğü yorganla milletin selametini, daima kendi evladının selametinden bile önce tutmuştur."

"Türk Silahlı Kuvvetleri; gözbebekleri gibi bakıp yetiştirdikleri Mehmetçiklerimizi, "önce vatan" diyerek peygamber ocağına uğurlamanın haklı gururunu yaşayan fedakar annelerimizin sevgi, güven ve desteğinden aldığı güçle bayraklaşan vatan topraklarının, mili birlik ve beraberliğin, ülke huzur ve güvenliğinin en önemli güvencesi olmaya devam edecektir" ifadesini kullanan Akar, "Bu anlamlı gün vesilesiyle başta bizleri vatan, millet ve yüksek değerlerimiz uğrunda sorumluluk ve görev üstlenmek üzere yetiştiren saygıdeğer annelerimiz; çocuklarımızı milli kültürümüz çerçevesinde yetiştiren ve huzur içerisinde çalışmamıza imkan tanıyan sevgili eşlerimiz ve annelik vasfını taşıyan kıymetli personelimiz olmak üzere, sevgili annelerimizin "Anneler Günü"nü bir kez daha kutluyor; ebediyete intikal etmiş bütün annelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum. Her türlü sevginin kaynağı çok kıymetli annelerimizin; aileleri, evlatları ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür geçirmeleri dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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