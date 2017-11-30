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Genelkurmay Çatı Davasına Devam Edildi

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Genelkurmay Çatı Davasına Devam Edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın öğleden sonraki kısmında sanık eski Yarbay Serkan Sağ savunma yaptı. Karargahta mesai yaptığı esnada koridordan silah sesleri gelmesi üzerine odasından çıktığını anlatan Sağ, dışarıda karşılaştığı bir binbaşının kendisine dışarı çıkmaması gerektiğini söylediğini belirtti. Televizyon izlediği sırada darbe girişiminin olduğuna dair haberleri gördüğünü aktaran Sağ, silah sesleri duyması nedeniyle sabaha kadar odasında kaldığını öne sürdü. Karargahtaki güvenlik kameralarına yansıyan kişinin kendisi olmadığını savunan Sağ, tahliyesini istedi.

Daha sonra eski Kurmay Binbaşı Yusuf Yedidağ savunma yaptı. Darbe girişimi olduğu esnada odasında olduğunu, silah seslerini duyup dışarıya çıktığı zaman kendisine terör saldırısı olduğunun söylenildiğini öne sürdü. Aldığı emir doğrultusunda teçhizatlı bir şekilde güney nizamiyesine geldiğini aktaran Yedidağ, burada görev yaptığını söyledi. Yedidağ, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in alıkonduğu aracın içinden çıkan Mehmet Akkurt'un kendilerine silah çekerek nizamiyeden zorla çıkmaya çalıştığını belirterek, "Mehmet Akkurt, kendisine engel olmak isteyen Tolga Kılıçarslan'a ateş etti. Akkurt ateş etmeye başlayınca ben de ona doğru ateş etmeye başladım. Daha sonra vurulduğumu fark ettim. Beni vuran kişiyi görmedim. O şahıs bulunduğu zaman ondan şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Savunmaların ardından davanın bugünkü celsesi tamamlandı. Davaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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