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Genelkurmay Çatı Davasında 2 Sanığa Tahliye

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Genelkurmay Çatı Davasında 2 Sanığa Tahliye
Genelkurmay çatı davasında ara kararını açıklayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 2 sanığın tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin...

Genelkurmay çatı davasında ara kararını açıklayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 2 sanığın tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Şubat 2018'e erteledi. Mahkeme, ayrıca, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri hakkında açılan diğer davaların, bu dava ile birleştirilmesi için talep bulunma kararı verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan dava görüldü. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde bazı sanıkların savunmaları alındı. Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından söz hakkı verilen duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, ara kararını açıkladı

Duruşmaya verilen aradan sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Deniz Aydın ve Mustafa Mengi'nin tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı tanıkların davanın diğer celselerinde dinleneceği hükmünü veren mahkeme, günlük 10'ar kişi hakkında tebligat çıkarılacağını bildirdi.

Mahkeme, ayrıca, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi sanıkların Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeyen diğer davalarının bu mahkeme ile birleştirilmesi için talepte bulunma kararı verdi. Duruşma, 12 Şubat 2018'e ertelendi.

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