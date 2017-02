Gerçeği Aratmayan Tatbikat

Şahinbey Belediyesi bünyesinde kurulan Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT), ekibi Sivil Savunma günü nedeniyle Şahinbey Belediyesi Hizmet Binasında...

Şahinbey Belediyesi bünyesinde kurulan Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT), ekibi Sivil Savunma günü nedeniyle Şahinbey Belediyesi Hizmet Binasında yangın tatbikattı gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcılarının ve personelinin katıldığı yangın tatbikatında, Şahinbey Belediyesi Hizmet Binasında çıkabilecek herhangi bir yangın karşısında binanın yangın merdivenleri kullanılarak boşaltılması ve yaralılara yapılacak müdahalelerle ilgili olarak gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta bina içerisinde dumanlar ve patlama sesleri meydana eğitilerek, gerçek bir tatbikat havası oluşturulurken, ŞAHKUT ekipleri ise personelin binayı boşaltması ve güvenli bir alana çıkartılması hususunda yönlendirmelerde bulundu. Ayrıca bina içerisinde kalan yaralılara ilk müdahalenin yapılması ve tahliyesi ile ilgili olarak da neler yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

"ŞAHKUT ekibimiz her türlü duruma hazır'

Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, Şahinbey Belediyesinin her alanda her türlü olumlu olumsuz durumlara karşı müdahaleye hazır olduğunu belirterek, "Bugün sivil savunma günü olması nedeniyle Şahinbey Belediyesi olarak da bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Çıkabilecek bir yangın karşısında, ŞAHKUT ekibimiz gereken tüm tedbirleri alarak nasıl müdahale ettiğini gördük.. Kendi personellerimizden oluşan ŞAHKUT ekibimiz arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra çıkabilecek yangınlarda da her an göreve hazır olduklarını bu tatbikatla göstermiş oldu. ŞAHKUT ekibimiz ayrıca sadece Gaziantep sınırları içerisinde değil, sınır ötesinde de görev alıyor. Suriye'ye giderek insani yardım dağıtımında ve çalışmalarında bulunuyorlar. Ben bu tatbikatta emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.