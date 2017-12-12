Gerçek Bir Kahramanın Romanı: "Madalyasız"

Gazeteci Mehmet Uluğtürkan'ın yaklaşık 3 yıl araştırma yaptıktan sonra kaleme aldığı "Madalyasız" romanı Doğan Kitap'tan çıktı.

Gazeteci Mehmet Uluğtürkan'ın yaklaşık 3 yıl araştırma yaptıktan sonra kaleme aldığı "Madalyasız" romanı Doğan Kitap'tan çıktı.

Emsalsiz bir söz vererek kendisi ve oğlu dahil 120 kişilik çetesine liderlik ederek, Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Maraş'ın Fransız işgaline karşı direniş mücadelesine katılan Yeniceli Mehmet Ağa'nın (1864-1937) gerçek yaşam öyküsü, Mehmet Uluğtürkan tarafından romanlaştırıldı. Uluğtürkan'ın ilk romanı olan "Madalyasız", çetesine katılan gönüllü savaşçılara "Şehit olursanız 40 yıl boyunca ailenize ben bakacağım" diye taahhütte bulunan, kendisi ve ölümünden sonra ailesi tarafından bu sözü yerine getirilen Mehmet Ağa'nın başından geçen çarpıcı olayları, tarihi gerçeklere bağlı kalarak anlatıyor.

Kitabevleri ve internet siteleri üzerinden okuyucuyla buluşan Madalyasız'da, o yıllarda Sivas'a bağlı olan Darende'nin en varlıklı kişilerinden Mehmet Ağa'nın kulaktan kulağa anlatılırken ayrıntıları kaybolmuş yaşam öyküsünün bilinmeyenlerine de yer veriliyor.