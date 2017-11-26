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'Gerçek ortağınıza dönün'

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'Gerçek ortağınıza dönün'
Başbakan Yıldırım, Trump'ın YPG'ye silah verilmeyeceği sözü ile ilgili, "Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, müttefiklerine geri dönmeleri" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın YPG'ye silah verilmeyeceği sözüne ilişkin, "Zaten başından beri biz orada DEAŞ terör örgütüyle mücadele için PKK'nın kuzenleri, yeğenleri olan PYD ve YPG ile bir olup bunlara karşı mücadele etmenin doğru bir seçim olmadığını hep söyledik. Dostumuz ve müttefikimiz ABD, her defasında bize bunun bir tercih değil, mecburiyet olduğunu söylediler. DEAŞ da temizlendiğine göre öyle bir mecburiyet de ortadan kalkmış durumda. Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, müttefiklerine geri dönmelerini bekliyoruz" dedi. Öte yandan Başbakan Yıldırım, Üsküdar'daki kitap kafe "Nevmekan"ı ziyaret etti. Yıldırım, mekanın kütüphane bölümünde bir süre kitapları inceledi.

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