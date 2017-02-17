Gergerli’den Vali Demirtaş’a Ziyaret

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Genel Müdür İsmet Gergerli, ziyareti sırasında Vali Mahmut Demirtaş'a Kredi Garanti Fonu'nun kuruluş amacı, gerçekleştirilen faaliyetler ve hedefleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Gergerli, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin, yeni iş kurma, mevcut tesisin genişletilmesi, hammadde temini, yeni teknoloji kullanımı, yeni iş yerine taşınma, nakit sıkıntısını giderme, ihracatın ve ithalatın finansmanı gibi konularda önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli ve beraberindeki heyet üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş ise fon yönetimi ve çalışanlarını başarılar diledi. Vali Demirtaş, "Ekonominin büyüyüp gelişmesinde çok önemli bir misyon üstlenen, üretim ve istihdama katkı sağlayan KOBİ'lerimiz ile girişimcilerimizin desteklenmesi, ülkemize yeni yatırımların kazandırılması açısından çok önemli. Kredi Garanti Fonu bu noktada hayati bir görevi yerine getiriyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyor, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret, ülke, bölge ve kent ekonomisine ilişkin çeşitli tespitler ile gerçekleştirilmesi planlanan projelerin irdelenmesiyle sürdü.