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Geri Dönüşüm Çalışmaları Masaya Yatırıldı

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Geri Dönüşüm Çalışmaları Masaya Yatırıldı
Alanya Belediyesi, 2017 yılında yapılacak geri dönüşüm çalışmalarını, hedeflerini ve projelerini geri dönüşüm firmaları ile masaya yatırdı.

Alanya Belediyesi, 2017 yılında yapılacak geri dönüşüm çalışmalarını, hedeflerini ve projelerini geri dönüşüm firmaları ile masaya yatırdı.

Alanya Belediyesi, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), Şişe Cam, ZORTAŞ ve Alanya Geri Dönüşüm Firmaları yetkilileri ile 2017 yılında ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda yapılacak hizmetler ve faaliyetlerin genel değerlendirmesi ile ilgili istişare toplantısı Tosmur Ek Hizmet Binası'nda hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yapıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcısı Mehmet Kula ve Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, ÇEVKO Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla ve ÇEVKO Atık Yönetimi Müdürü Eyüp Yılmaz ile ilgili firmaların katıldığı toplantıda turizm sezonuna hazırlıklar, geri dönüşüm toplama bölgesinin genişlemesi, hizmetlerin daha etkin ve verimli yapılması, işbirliği içinde çalışmaların sürdürülmesi konusunda fikir alış-verişinde bulunuldu.

Toplantının detayı ile ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, doğayı korumak ve daha temiz bir Alanya için Temizlik işlerinin büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, geri dönüşüm toplama bölgelerini arttırarak daha çok ambalaj atığı toplamayı hedeflediklerini belirtti.

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