Bitlis'in Güroymak ilçesinde geri dönüşüm malzemesi yüklü tır devrildi.
Alınan bilgilere göre kaza, D-300 karayolu üzerindeki Güroymak İMKB Anadolu Lisesi karşısında meydana geldi. Erkan A. yönetimindeki 49 AS 028 plakalı tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçta bulunan geri dönüşüm malzemeleri ise etrafa savruldu. Yaralı, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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