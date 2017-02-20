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Geri Dönüşümden Sanat Eserine

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Geri Dönüşümden Sanat Eserine
Yunusemre Belediyesi Topçuasım Mahallesi Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokalinde açılan Ahşap Boyama Kursuna katılan bayanlar, geri dönüşüm ürünleriyle...

Yunusemre Belediyesi Topçuasım Mahallesi Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokalinde açılan Ahşap Boyama Kursuna katılan bayanlar, geri dönüşüm ürünleriyle el yapımı bahçe ve balkon süslemeleri yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Topçuasım Mahallesi Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokalinde açılan Ahşap Boyama Kursiyerlerini ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, kursiyerlerin geri dönüşüm ürünleriyle yaptıkları el yapımı bahçe ve balkon süslemelerine hayran kaldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Dilek Tütüncü'nün eğitiminde adeta sanat eserleri ortaya koyan bayanlar, kendilerine bu imkanı sunan Yunusemre Belediyesine teşekkür ederken; ürettikleri ürünlerin satışı noktasında da destek istedi.

Satış konusunda destek verilecek

Hanımların istekleri doğrultusunda kurslar açtıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Uygur, kurslara olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Başkan Yardımcısı Uygur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle hanımlarımızın kendilerine olan özgüvenlerinin gelişip, birbirinden güzel eserleri ortaya koymaları bizleri çok mutlu ediyor. Bayanlarımızın el emeğiyle hazırladığı güzel ürünlerin satışı noktasında yardımcı olacağız" dedi.

Geri Dönüşümden Sanat Eserine

Geri Dönüşümden Sanat Eserine

Geri Dönüşümden Sanat Eserine

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