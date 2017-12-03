Geri Dönüşüme Destek Karşılıksız Kalmıyor

İzmit Belediyesi, kağıt geri dönüşümüne katkı sağlayan okullara çeşitli hediyeler veriyor.

İzmit Belediyesi, kağıt geri dönüşümüne katkı sağlayan okullara çeşitli hediyeler veriyor.

İzmit Belediyesi'nin geri dönüşüm çalışmalarına destek olan okulların desteği karşılıksız kalmıyor. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen ambalaj atıklarını kaynağından ayrı toplama projesine topladıkları kağıtlarla destek olan okullara yardım ediliyor.

Yetkililer, projeye destek olan Ertuğrul Gazi İlkokulu'na 1 adet masaüstü bilgisayar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2 adet masaüstü bilgisayar, Kocaeli Fen Lisesi'ne 125 paket, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi 50 paket, Mimar Sinan Ortaokulu'na 200 paket A4 fotokopi kağıdı verildiğini söylediler.