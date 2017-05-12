Geri Manevra Yapan Arabalı Vapur, Tekneye Çarptı

İstinye'de kalkış için iskeleye yanaşmaya çalışan arabalı vapur, geri manevra yaparken, şahsa ait bir tekneye çarptı.

İstinye'de kalkış için iskeleye yanaşmaya çalışan arabalı vapur, geri manevra yaparken, şahsa ait bir tekneye çarptı. Olayda bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 17.00 sıralarında İstinye'de yaşandı. Yeni seferine hazırlanmak için İstinye iskelesine yanaşan arabalı vapur geri manevra yaptı. Geri geri manevra yapan arabalı vapur bir tekneye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan yana bulunan iki teknede olaydan etkilenirken, teknelerde ciddi hasarlar meydana gelmediği öğrenildi. Bu sırada arabalı vapurun çarptığı teknede bulunan bir kişinin olayda hafif yaralanarak tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Olayın karıştığı arabalı vapur ise çubuklu iskelesine yanaştı.