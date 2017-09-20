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Geri Manevra Yaparken Yolu Kapatan Tır Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı

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Geri Manevra Yaparken Yolu Kapatan Tır Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tırın geri geriye manevra yaparken yolu kapatması nedeniyle meydana gelen kazada iki kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tırın geri geriye manevra yaparken yolu kapatması nedeniyle meydana gelen kazada iki kişi araçta sıkışarak yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; Fethiye istikametine seyir eden Cüneyt Ç. (33) yönetimindeki 48 HZ 181 plakalı otomobil, Uğurlu Mahallesi'nde çevre yolunu kullanarak geri geri iş yerine girmeye çalışan Zeki B. (33) yönetimindeki 33 DYU 26 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Cüneyt Ç. ve yanında bulunan arkadaşı Kadircan Ç. araçta sıkıştı. Sürücü Cüneyt Ç., çevredekilerin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılırken; Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri diğer yaralı Kadircan Ç.'yi araçtan çıkartmak için zamanla yarıştı. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazadan dolayı Seydikemer Fethiye karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

İki kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tırın geri geriye yanaşmak için manevra yaparken onu fark etmeyen otomobilin çarpması kameradaki görüntülere yansıdı. Kazanın tırın ana yolda manevra yaparken güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

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