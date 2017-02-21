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Germencikli Muhtar Ve Esnaflar Rektör Bircan’ı Ziyaret Etti

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Germencikli Muhtar Ve Esnaflar Rektör Bircan’ı Ziyaret Etti
Germencik ilçesinde görevli mahalle muhtarları ve ilçe esnafı, ADÜ Rektörü Prof.

Germencik ilçesinde görevli mahalle muhtarları ve ilçe esnafı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, muhtarlar ve esnaflarla bir süre sohbet etti.

ADÜ Germencik Meslek Yüksekokulu'nun açılmasındaki desteklerinden dolayı Rektör Bircan'a teşekkür eden Germenckikli muhtar ve esnaflar, okulun Germencik ilçesine kalifiye eleman kazandıracağını ifade ederek aynı zamanda Germencik ekonomisine sağlanacak katkıdan dolayı da memnuniyetlerini belirtti.

Germencikli Muhtar Ve Esnaflar Rektör Bircan’ı Ziyaret Etti

Germencikli Muhtar Ve Esnaflar Rektör Bircan’ı Ziyaret Etti

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