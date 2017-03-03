Gesam’dan Yağlı Boya Sergisi

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından Bitlis'te 32 eserin yer aldığı yağlı boya sergisi açıldı.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından Bitlis'te 32 eserin yer aldığı yağlı boya sergisi açıldı.

Bitlis Kültür Merkezinde açılan sergide konuşan GESAM Koordinatörü Nezih Demirtepe, GESAM'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde 30 yıldan beridir hizmet ettiğini belirtti. Demirtepe, "Bizim işimiz aslında sergi açmak değil telif haklarımızı korumak için uğraşıyoruz. Manisa'dan başladık ve bu sergi 64. sergimiz oluyor. Sergimiz bir hafta süreyle açık kalacak" diye konuştu.

GESAM'ın sergisine katılan Bitlis Valisi Ahmet Çınar ise, "Bitlis gibi küçük bir ilimizde sizleri ağırlamış olmaktan çok mutluyuz. Hakikaten sanatsal anlamda çok parlak olmayan bir durumumuz var. Burada belki başka işlerin meşguliyetinden dolayı ama hepimizin ve herkesin en çok ihtiyaç duyduğu şey sanattır. O olmadan da bir toplumun kalkınması ve gelişmesi mümkün değildir. Çünkü Allah bile her şeyi estetik üzerine yaratmıştır. Allah, Kur'an-ı Kerim'i bile gönderirken bir anayasa metni gibi gönderebilirdi. Ama onu güzel bir şiir kitabı olarak göndermiş, orada da bir estetik var. Ama maalesef biz tam tersine İslam toplumu olarak resme günah, müziğe günah, ona günah buna günah diyerek bu işin yolunu kesmişiz. Fakat bu konuda da yeni yeni uyanışlar var, bu da sevindirici bir şeydir. Bütün sanatçılar bizim baş tacımızdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen Bitlis Valisi Ahmet Çınar, daha sonra katılımcılara sertifika verdi.