Gesid “Dijitalleşme-sosyal Medya Acenteler Ve Sigortacılık, Nereye Gitmeliyiz?” Panelini Gerçekleştiriyor

Genç Sigortacılar Derneği (GESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar, sigortacılığın önemli konularından dijitalleşme, sosyal medya ve acenteler hakkında...

Genç Sigortacılar Derneği (GESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar, sigortacılığın önemli konularından dijitalleşme, sosyal medya ve acenteler hakkında konuşacak, "Vatandaş ile sigortacılığı nasıl bir araya getirebileceğimizi değerlendireceğiz" dedi.

Genç Sigortacılar Derneği (GESİD) tarafından Ankara HiltonSA Otel'de "Dijitalleşme-Sosyal Medya Acenteler-Sigortacılık; Nereye Gitmeliyiz?" paneli gerçekleştiriliyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine dernek hakkında bilgi veren Genç Sigortacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar, GESİD'in Ankara'nın, Ankara'daki sigorta sektörü kapsamındaki acente ve şubelerinde sigorta eksperleri olarak görev yapan, sigorta sektörüne hizmet eden insanların oluşturduğu bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. Ankara'da 20 yıldır faaliyet gösteren ve sigortacılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir dernek olduklarını hatırlatan Yaşar, "Sık sık paneller düzenliyoruz. Bugün Quick Sigorta'nın sponsorluğunda "Dijitalleşme, Sosyal Medya, Acenteler ve Sigortacılık Nereye Gidiyor" panelini gerçekleştiriyoruz. Panelde 6 değerli konuşmacı yer alacak ve İhlas Haber Ajansı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Ankara'dan ve Türkiye'den bizi takip edecek olan sigortacılar için umarım yeni açılımlar sağlar" şeklinde konuştu.

Panelde sigortacılığın önemli konularından dijitalleşme, sosyal medya ve acenteler hakkında konuşacaklarını belirten Yaşar, "Vatandaş ile sigortacılığı nasıl bir araya getirebiliriz, gibi başlıklarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Panelin sponsorluğunu üstlenen Ouick Sigorta CEO'su Levent Uluçeçen de, sigortacılık alanındaki tüm sivil toplum kuruluşlarına destek verdiklerini aktardı. Uluçeçen, "GESİD'in her zaman yanında olacağız, ayrıca STK'ları destekleyerek, sigortacılık sektörünü daha üst noktalara getirmemiz gerekiyor. Hep aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar elde edemeyiz" diye konuştu.

Panelde yer alacak konuşmacılar şu şekilde: "Levent Uluçeçen – Quick Sigorta CEO, Ahmet Yaşar -GESİD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı, Emre Tuncer – Sosyal Medya Uzmanı, Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu – Başkent Üniversitesi, Hacı Ali Yücel – BASİAD Başkanı ve moderatör Dr. İsmail Kızılbay – Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı."