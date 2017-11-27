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Gesmek Korosundan Muhteşem Konser

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Gesmek Korosundan Muhteşem Konser
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu Gebzelilere konser verdi.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu Gebzelilere konser verdi.

Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) Türk Sanat Müziği Korosu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunu dolduran Gebzelilere Türk Sanat Müziği akşamı yaşattı. Öğretmenler gününe özel düzenlenen GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu konseri koro şefi Erbil Aydın şefliğinde gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ın da katıldığı GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu konseri dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkış aldı.

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