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Gestaş Öğrencileri Ecdat İle Buluşturuyor

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Gestaş Öğrencileri Ecdat İle Buluşturuyor
Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında ilk öğrenci kafilesi feribotla Gelibolu Yarımadası'na gitti.

Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında ilk öğrenci kafilesi feribotla Gelibolu Yarımadası'na gitti.

"4'ler Ziyarette, Şehitler Hep Yürekte" projesi kapsamında, ilkokulların 4'üncü sınıflarında eğitim gören öğrenciler, Gelibolu Yarımadası'na uğurlandı. İskele meydanında düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, GESTAŞ A.Ş Genel Müdürü Volkan Uslu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Zülküf Memiş, "Bu proje gayesi itibariyle oldukça önemli. Tarihini ve kahraman ecdadını bilen bir nesil yetiştirmek hedefleniyor. Bu yönüyle ülke olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz bir misyonu da içinde barındırmaktadır. İlk kafilemizde yer alan 92 öğrencimizle birlikte yaklaşık 5 bin 600 öğrencimiz şehitlikleri ziyaret edecek" dedi.

Çanakkale'nin yararına olan her projenin içerisinde yer aldıklarını söyleyen GESTAŞ A.Ş Genel Müdürü Volkan Uslu, "Bu projeyi çok önemsiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz bu projeden bahsettiğinde destek olmak istediğimizi belirttik. Hep birlikte bu projenin çok verimli geçeceğine inanıyorum. İçinde yer almaktan, Çanakkale'mizin öğrencilerinin, bu vesile ile milli ve manevi şuur kazanmasına vesile olmaktan son derece mutlu olduğumu paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Daha sonra Mustafa Kemal İlkokulundan 27, Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulundan 35, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulundan 30 öğrenci, iskele içerisinde bekleyen otobüslerine binerek kendilerini bekleyen feribotla Eceabat'a hareket etti. Törene katılanlar, öğrencileri el sallayarak uğurladı. Öğrencilerin gezisi, Tarihi Yarımada içerisinde yer alan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi olacak. Anıt ve şehitliklerde devam edecek olan gezi, Çanakkale Şehitler Abidesinde sona erecek. Proje kapsamında 5 bin 600 öğrenci şehitliklere götürülecek.

Gestaş Öğrencileri Ecdat İle Buluşturuyor

Gestaş Öğrencileri Ecdat İle Buluşturuyor

Gestaş Öğrencileri Ecdat İle Buluşturuyor

Gestaş Öğrencileri Ecdat İle Buluşturuyor

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