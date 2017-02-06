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Gevaş Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması

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Gevaş Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması
Van'ın Gevaş Belediyesi tarafından yürütülen kar temizleme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Van'ın Gevaş Belediyesi tarafından yürütülen kar temizleme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında ilçede yaşanan kar yağışı sonrası iş makinesi sıkıntısı nedeniyle yolları açamayan ve büyük bir olgunluk örneği gösteren Başkan Hakan, facebook hesabından özür metni yayınlamıştı. O gün yayınladığı "özür" metniyle Türkiye'nin gündeminde yer alan Başkan Hakan, bu kez de karla mücadelede yaptığı başarıdan dolayı halktan büyük takdir topladı. İlçede karla mücadele çalışmalarında büyük bir başarı örneği sergileyen Başkan Hakan, tüm yolların ulaşıma açık olduğunu söyledi. Başkan Hakan, "Son bir haftadır aralıksız devam kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki bütün yollar ulaşıma kapandı. Belediyemizce ilçemize hak ettiği hizmeti verebilmek ve ulaşımın rahat bir şekilde sağlanması adına gece gündüz çalışmalar yaparak 37 mahallenin yolunu ulaşıma açtık. Bunun yanında kar kalınlığının yaklaşık 60 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde özverili bir çalışmayla cadde ve sokaklarda biriken karlar kamyonlarla ilçe merkezi dışına çıkarılmış ve esnafımızın mağduriyeti giderilmiştir. Kısa bir sürede karla mücadele çalışmalarında büyük bir başarı elde eden ekibimi kutluyorum" dedi.

Fen İşleri Müdürü Harun Ayas da, 3 iş makinesi kiralık olmak üzere 6 adet loder, 1 adet greyder, 2 kamyon ve 30 kişilik karla mücadele ekibiyle üç günlük süre zarfında ilçe merkezinde 7 ve kırsalda 30 mahalle olmak üzere toplamda 37 mahallenin yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi.

Gevaşlılar ise, geçtiğimiz yıl karla mücadelede özür dileyen belediyenin bu yıl ki çalışmalarını taktir ettiklerini belirttiler.

Gevaş Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması

Gevaş Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması

Gevaş Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması

Gevaş Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması

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