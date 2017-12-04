Gevaş Belediyesini Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Van'ın Gevaş Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gevaş'ta Doğa, Kültür ve Yaşam" başlıklı ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Van'ın Gevaş Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gevaş'ta Doğa, Kültür ve Yaşam" başlıklı ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Profesyonel ve amatör 17 fotoğrafçının 97 ürünle katıldığı yarışmada; 15'i sergileme olmak üzere toplam 20 fotoğraf ödüle layık görüldü. Jüri üyeliklerini fotoğraf sanatçısı Ali İhsan Öztürk, akademisyen Ergin Sarı, gazeteci Yusuf İdiz ve Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan'ın yaptığı yarışmada, birincilik ödülü "Çoban ve Keçi" isimli çalışmasıyla Musa Talaşlı'nın olurken, ikincilik ödülü "Saint Thomas Manastırı" çalışmasıyla Ahmet Fatih Sönmez'in oldu. Yarışmanın üçüncüsü ise "Abalı'da Kayak" konulu çalışmasıyla Özkan Bilgin'in oldu. Hasan Hüseyin Birlik ile Ersin Şahinkaya mansiyon ödüllerini alırken, yarışmada ayrıca 15 fotoğraf da sergilemeye layık görüldü.

Gevaş Belediye binasında bir araya gelen jürinin seçimlerini yapmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, fotoğraflarıyla katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, bu etkinliklerle Gevaş'ın eşsiz tabii ve kültürel güzelliklerini daha etkin bir şekilde tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti. Gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu ifade eden Hakan, "Yarışmamızın ödül törenini ve sergisini kısa bir süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Böylece bütün Vanlı hemşehrilerimiz, değerli sanatçılarımızın eserlerini görme imkânına sahip olacaktır. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz fotoğraf yarışmamız, sonraki yıllarda da mutat bir şekilde devam edecek. Ayrıca 2016 Mayıs ayı içerisinde yine Gevaş konulu bir foto-maraton yarışmamızın da hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. Üç gün sürecek foto-maraton ile daha farklı bir çalışmaya da imza atmış olacağız. Ben, şahsım ve Gevaşlılar adına öncelikle jüri üyelerine ve yarışmaya katılan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.