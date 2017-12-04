  • BIST 104.728
  • Altın 159,543
  • Dolar 3,8943
  • Euro 4,6189
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 17 °C

Gevaş Belediyesini Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

» »
Gevaş Belediyesini Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
Van'ın Gevaş Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gevaş'ta Doğa, Kültür ve Yaşam" başlıklı ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Van'ın Gevaş Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gevaş'ta Doğa, Kültür ve Yaşam" başlıklı ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Profesyonel ve amatör 17 fotoğrafçının 97 ürünle katıldığı yarışmada; 15'i sergileme olmak üzere toplam 20 fotoğraf ödüle layık görüldü. Jüri üyeliklerini fotoğraf sanatçısı Ali İhsan Öztürk, akademisyen Ergin Sarı, gazeteci Yusuf İdiz ve Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan'ın yaptığı yarışmada, birincilik ödülü "Çoban ve Keçi" isimli çalışmasıyla Musa Talaşlı'nın olurken, ikincilik ödülü "Saint Thomas Manastırı" çalışmasıyla Ahmet Fatih Sönmez'in oldu. Yarışmanın üçüncüsü ise "Abalı'da Kayak" konulu çalışmasıyla Özkan Bilgin'in oldu. Hasan Hüseyin Birlik ile Ersin Şahinkaya mansiyon ödüllerini alırken, yarışmada ayrıca 15 fotoğraf da sergilemeye layık görüldü.

Gevaş Belediye binasında bir araya gelen jürinin seçimlerini yapmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, fotoğraflarıyla katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, bu etkinliklerle Gevaş'ın eşsiz tabii ve kültürel güzelliklerini daha etkin bir şekilde tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti. Gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu ifade eden Hakan, "Yarışmamızın ödül törenini ve sergisini kısa bir süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Böylece bütün Vanlı hemşehrilerimiz, değerli sanatçılarımızın eserlerini görme imkânına sahip olacaktır. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz fotoğraf yarışmamız, sonraki yıllarda da mutat bir şekilde devam edecek. Ayrıca 2016 Mayıs ayı içerisinde yine Gevaş konulu bir foto-maraton yarışmamızın da hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. Üç gün sürecek foto-maraton ile daha farklı bir çalışmaya da imza atmış olacağız. Ben, şahsım ve Gevaşlılar adına öncelikle jüri üyelerine ve yarışmaya katılan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gıda Bankası’na Proje Ödülü04 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • Başarılı Kursiyerler Sertifikalarını Aldı04 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • Adalardaki Atlarda Ruam Salgını Şüphesi04 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • Dünya Engelliler Günü Aliağa’da Kutlandı04 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • Söke’de Dünya Engelliler Günü Kutlamaları04 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • Gevaş Belediyesini Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı04 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • Yahyalı Belediye Meclisi’nde Doğalgaz Toplantısı04 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • Kofanalar Balık Tezgahlarını Süsledi04 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • Madenciler Günü Tulum Eşliğinde Kutlandı04 Aralık 2017 Pazartesi 15:28
  • Başkan Çetin, Engellilerle Bir Araya Geldi04 Aralık 2017 Pazartesi 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti