Gevaş İlçe Müftülüğünden İstişare Toplantısı

Van'ın Gevaş İlçe Müftülüğü tarafından Kaymakam İshak Çınar ve Belediye Başkanı Sinan Hakan'ın iştirakiyle Diyanet görevlileriyle istişare toplantısı...

Van'ın Gevaş İlçe Müftülüğü tarafından Kaymakam İshak Çınar ve Belediye Başkanı Sinan Hakan'ın iştirakiyle Diyanet görevlileriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Gevaş Kızılay Gençlik kampında düzenlenen programa Gevaş Müftülüğüne bağlı yaklaşık 60 imam ve din görevlisi katıldı. İlçe Müftüsü Şeyhmus Bender'in açılış konuşmasından sonra, selamlama konuşması yapan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, "Belediyecilik bir beldeyi sadece fiziken abad etmek demek değildir. Yaşanılan beldeyi eğer manevi anlamda da kuvvetlendirmiyorsanız, yaptığınız diğer yatırımların toplumsal gelişmedeki etkisi uzun vadeli olmaz. Önemli olan toplumun manevi dokusunu korumak ve geliştirmektir. Bu noktada siz değerli seydalarımızın varlığı, fikri ve istişaresi büyük önem arz ediyor" dedi.

Başkan Hakan'dan sonra bir konuşma yapan Kaymakam İshak Çınar ise, Diyanet kurumunun ve imamların toplumsal konumu ve toplumsal meseleler üzerindeki önemine işaret ederek, yaşadığı bazı tecrübeleri de katılımcılarla paylaştı. Kaymakam Çınar, bu tür istişare toplantılarına devam ettireceklerini, diyanet mensuplarıyla her zaman iletişim halinde olacaklarını ifade ederek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

İstişare Toplantısı daha sonra İlçe Müftüsü Şeyhmus Bender'in başkanlığında devam etti.