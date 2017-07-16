Gevaş’ta 15 Temmuz Nöbeti

Van'ın Gevaş Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz etkinliği düzenlendi.

Van'ın Gevaş Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz etkinliği düzenlendi.

Gevaş Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nın ortak hazırladıkları 15 Temmuz etkinliği, ilk olarak akşam saat 20.00'da Saat Meydanında halk bir araya geldi. Belediye Başkanı Sinan Hakan ve Kaymakam İshak Çınar'ın öncülüğünde Türk bayraklarıyla şehir merkezinde yürüyüş yapıldı. Meydandan Müslih Görentaş Bulvarı, Emniyet Kavşağından dönerek Kaymakamlık ve belediye binasının önünden saat Meydanına kadar yürüyüş gerçekleşti. Burada belediye tarafından kurulan sahnede önce Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra Kaymakam Çınar ile Belediye Başkanı Hakan, etkinliğe katılanlara yönelik birer konuşma yaptılar. Ardından STK başkanları ve halktan insanlar söz aldı. Sinevizyon görüntüsünden sonra hemen merkez camiinde yatsı namazı kılındı. Sonrasında yine sahnede şehitlerin isimleri tek tel okundu. 15 Temmuz'la alakalı filmler gösterildi, şarkılar ve marşlar çalındı. Belediye tarafından tüm gece boyunca çay ve çerez ikramı yapıldı. Ayrıca saat 23.00'da meydandakilere yemek ikramı da yapıldı. Saatler 00:13'ü gösterdiğinde ilçedeki bütün camilerden sela okutuldu. Seladan sonra aynı şekilde program devam etti. Gece 02.30'da devlet hastanesi ekibi tarafından çorba ikramında bulundu. Sabah namazını müteakip programı sonlandırdı. Meydanda siyasi parti temsilcileri, STK'lar muhtarlar, esnaf ve Gevaş'ın her kesiminden insan katıldı.